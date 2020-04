View this post on Instagram

Нехороший сигнал. Слышал уже о нескольких подобных случаях, что священников перестали пускать в больницы причастить больного или умирающего человека. Если это так, то это плохо. Пишите, если знаете о схожих случаях. Просьба ко всем от кого это зависит — разрешить исполнять священникам свой долг. И не лишать больного или тем более умирающего человека — главного утешения, а мб и главной встречи в его жизни. #Repost @lena88770711 • • • • • • Больница имени Иноземцева К кому обратиться? Прошу помочь. Сейчас я в больнице . 5 дней назад попросила ко мне прийти священника, чтобы исповедоваться и причаститься. Священник готов был прийти, но врачи сказали, что никого не пускают. Я так понимаю что сейчас их ни в одну больницу не пускают. Что делать? Я в 36 больнице имени Иноземцева. Даст Бог я поправлюсь, но если верующий человек в тяжелом состоянии и умирает, как ему быть? Ведь он же умрет без Причастия. И я лучше себя чувствую после причастия. А тут 11 день темпиратура держится после операции.😔