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Священникам следует разрешить посещать больных и умирающих людей в больницах. Об этом журналист Борис Корчевников заявил в своем инстаграме.

View this post on Instagram Нехороший сигнал. Слышал уже о нескольких подобных случаях, что священников перестали пускать в больницы причастить больного или умирающего человека. Если это так, то это плохо. Пишите, если знаете о схожих случаях. Просьба ко всем от кого это зависит — разрешить исполнять священникам свой долг. И не лишать больного или тем более умирающего человека — главного утешения, а мб и главной встречи в его жизни. #Repost @lena88770711 • • • • • • Больница имени Иноземцева К кому обратиться? Прошу помочь. Сейчас я в больнице . 5 дней назад попросила ко мне прийти священника, чтобы исповедоваться и причаститься. Священник готов был прийти, но врачи сказали, что никого не пускают. Я так понимаю что сейчас их ни в одну больницу не пускают. Что делать? Я в 36 больнице имени Иноземцева. Даст Бог я поправлюсь, но если верующий человек в тяжелом состоянии и умирает, как ему быть? Ведь он же умрет без Причастия. И я лучше себя чувствую после причастия. А тут 11 день темпиратура держится после операции.😔 A post shared by Борис Корчевников (@b.korchevnikov) on Apr 13, 2020 at 3:08am PDT

Вчера он сообщил, что слышал о нескольких случаях, когда из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 священнослужителей не пускали в больницы причастить больного или умирающего человек.

«Нехороший сигнал», — заявил журналист.

Он обратился к тем, от кого это зависит, с просьбой не лишать больных и умирающих людей главного утешения, а может быть, и главной встречи в их жизни, и разрешить священникам исполнять свой долг.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Министерство здравоохранения России (Минздрав) из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции рекомендовало гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в случае отсутствия угрозы их жизни и здоровью.

Рамблер

В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 1,9 миллиона человек.

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