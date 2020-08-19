Корабли ВМФ сопроводили российские трубоукладочные суда, задействованные в строительстве «Северного потока — 2″ , сообщил Mpravda.com заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов .

«Именно их присутствие позволило избежать недружественные действия со стороны кораблей иностранных флотов. Интерес к этому мероприятию с их стороны был большой», — добавил он.

Речь идет об «Академике Черском» и судах обеспечения «Остап Шеремет» и «Иван Осипенко» на переходе из Владивостока в Калининград весной этого года. Еще один трубоукладчик «Фортуна» прибыл в Германию в июле.

Сейчас «Академик Черский» находится в немецком порту Мукран. Он шел в Германию длинным маршрутом из Находки через Африку (весь путь занял почти три месяца) и многократно менял пункт назначения.

«Северный поток — 2» — это масштабный проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Его должны были сдать еще в конце 2019 года, однако процесс строительства затянулся из-за того, что Дания долго не выдавала разрешение на прохождение маршрута через свои территориальные воды.

В конце 2019 года газопровод столкнулся с новой проблемой — США ввели односторонние санкции в отношении возможных участников проекта. В результате сдачу трубы пришлось передвинуть на рубеж 2020-2021 годов.

В июле Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку « Турецкого потока «. Это поставило под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.

Позже палата представителей Конгресса США и Сенат одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.

Против «Северного потока — 2» активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.