Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6), который находится на военно-морской базе Сан-Диего, может продлиться несколько дней, сам корабль может сгореть до ватерлинии, заявил телеканалу CNN глава пожарной службы города Колин Стоуэлл.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в 8.30 (18.30 мск воскресенья). Корабль находился на техническом обслуживании, экипаж составлял около тысячи человек, а на борту на момент возгорания были около 160 моряков. Командование надводными силами ВМС США сообщало, что в результате пожара пострадал 21 человек — 17 моряков и четверо гражданских лиц.

Глава пожарно-спасательной службы Сан-Диего Колин Стоуэлл заявил CNN, что корабль может гореть в течение нескольких дней «вплоть до ватерлинии». Он отметил, что пожар тушат служащие ВМС США и полицейские на пожарных катерах.

В свою очередь, источник в американском минобороны сообщил телеканалу, что пожар, по предварительным данным, начался на «колодезной палубе», которая служит для погрузки и выхода на воду небольших десантных катеров. Источник канала также добавил, что информацию о возгорании на корабле доложили главе минобороны США Марку Эсперу.

Репортер местного телеканала FOX 5 Джейсон Слосс в своем Twitter сообщил, что пожар на корабле мог возникнуть, возможно, из-за «происшествия в ходе сварочных работ».