Корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» для Тихоокеанского флота будет заложен на стапелях АО «Средне-Невский судостроительный завод» (Санкт-Петербург) накануне дня Военно-морского флота, сообщил в понедельник главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Восьмой серийный корабль противоминной обороны «Лев Чернавин» будет заложен на стапелях Средне-Невского завода накануне Дня ВМФ. Он будет нести службу в составе Тихоокеанского флота», — заявил Евменов в интервью «Красной звезде».

День Военно-морского флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2020 году это будет 26-е число.

Главком ВМФ подчеркнул, минно-тральные силы всех флотов ВМФ России будут оснащаться кораблями этого проекта.

«Анализ их эксплуатации показал, что характеристики кораблей ПМО проекта 12700 превзошли по многим показателям ТТХ, заложенные при проектировании. Это касается и дальности плавания, и возможностей вооружения этих кораблей», — рассказал главком.

Главком напомнил, что корабли противоминной обороны проекта 12700 с безэкипажными катерами являются постоянными участниками Главного военно-морского парада.