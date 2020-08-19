Координационный совет оппозиции Белоруссии по трансферу власти на заседании в среду выбрал президиум из семи человек, сообщила пресс-служба КС.

«Сегодня Координационным советом был выбран президиум совета», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, в президиум, в частности, вошли Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, юрист Максим Знак, соратницы баллотировавшейся на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова и Мария Колесникова, бывший директор Купаловского театра и экс-посол Белоруссии во Франции Павел Латушко, представитель стачкома на Минском тракторном заводе Сергей Дылевский, медиатор Лилия Власова.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. Оппозиция страны не признала их итоги и объявила о создании координационного совета по трансферу власти, он будет состоять из 70 человек. Переизбравшийся на выборах белорусский лидер Александр Лукашенко в ответ на действия оппозиции заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить «некоторые горячие головы».

После выборов в Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.