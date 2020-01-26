Рабочая группа проекта «Катамаран NOVA на солнечной энергии через океаны» приняла решение начать строительство «солнечного катамарана», на котором путешественник Федор Конюхов намерен пересечь Атлантический и Тихий океаны. Об этом рассказал его сын и менеджер проекта Оскар Конюхов.

«На этой неделе состоялось первое заседание рабочей группы по проекту «Катамаран NOVA на солнечной энергии через океаны». Международная команда утвердила график работ по проекту на этот год», — приводит его слова ТАСС 26 января.

По словам Конюхова-младшего, строительство будет вестись на верфи Rannoch Adventure в Великобритании с января по май 2020 года. Экспедиционный штаб Федора Конюхова сотрудничает с этой верфью уже 10 лет.

Предполагается, что катамаран будет спущен на воду в сентябре текущего года. На октябрь и ноябрь запланирован испытательный период для тестирования оборудования и устранения возможных неисправностей. В декабре катамаран должен быть отправлен на остров Тенерифе в разобранном виде.

8 октября 2019 года Конюхов заявлял о намерении побить рекорд планерного спорта, установленный в СССР. По словам путешественника, с просьбой о полете к нему обратились российские планеристы, которые надеются на развитие этого вида спорта.