Пищевые продукты, как известно, нуждаются в хорошей упаковке. Она должна иметь соответствие ряду требований. Прочная, гигиеничная упаковка призвана обеспечить сохранность продукции от внешнего воздействия. Все эти свойства характерны для пластиковой пищевой тары, которая прекрасно подойдет как для безопасной перевозки, так и для длительного хранения различных видов товара.

Производством упаковки из пластика занимается концерн «Протэк». С продукцией компании можно ознакомиться по ссылке https://www.protekgroup.com/, где представлен обширный каталог выпускаемой фирмой продукции.

Какую продукцию предлагает «Протэк»

Концерн производит различную пластиковую пищевую тару из нескольких материалов. Продукция изготавливается из полистирола (ПС), полипропилена (ПП) и полиэтилентерефталата (ПЭТ). Каталог компании «Протэк» включает в себя лотки разных размеров, контейнеры-стаканы и коррексы для кондитерской продукции. Также концерн производит:

упаковку для роллов и суши;

одноразовые стаканы и другую посуду (тарелки, вилки, ложки, крышки для стаканов);

вкладыши, впитывающие влагу;

упаковку специальной формы (для тортов, яиц, контейнеры для мороженого и коррексы);

контейнеры для хранения (вторые блюда, гарниры, салаты).

Кроме того, концерн производит лотки с подложками из вспененного ПС, в том числе и под запайку (их зачастую применяют для полуфабрикатов).

Преимущества концерна «Протэк»

Компания имеет 26-летний опыт работы, и за это время обзавелась 15 собственными производственными комплексам, штат включает в себя 1,8 тысячи сотрудников. Концерн сотрудничает с более чем 80 дилерами как в России, так и в странах СНГ.

Специалисты «Протэк» практикуют исключительно индивидуальный и инновационный подход к клиентам, а также гарантируют качество собственной продукции. В работе применяются уникальные технологии производства, которые экологически безопасны.

В концерне занимаются брендированием упаковки и созданием индивидуальных форм. Еще к очевидным плюсам компании «Протэк» можно отнести то, что у нее есть своя логистическая служба.

«Протэк» является одной из самых крупных компаний в России, которая занимается изготовлением пищевой упаковки. Постоянное самосовершенствование позволяет концерну находиться на отечественном рынке с 1996 года. Кроме изделий из пластика, компания производит продукцию из экологически чистого сырья, которое пригодно к вторичной переработке.