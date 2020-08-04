Наконец-то в чисто американском сюжете «Борьба с расизмом» появилось нечто, способное затронуть российские реалии, российские споры.

До того наше общество показывало довольно любопытные случаи отношения к бесконечным кампаниям ненависти, которыми левый либерализм Запада уже лет тридцать как подрывает и разрушает собственные страны, но с прицелом на весь мир. Например, кампания на уничтожение мужчин (MeToo) у нас воспринимается как посмешище — а могла бы подпасть под определение терроризма или экстремизма, так что это мы еще добрые… и далее по списку. Но в любом случае черные расисты, сбрасывающие с пьедесталов памятники белым рабовладельцам, — это совсем не про нас. Это «у них там». Сцепление с российскими реалиями — ровно ноль.

И тут появляется суперзвезда Республиканской партии США, 31-летняя негритянка Кэндис Оуэнс, и бросает в своих, черных, очередную бомбу: «Почему рабовладельцы не давали рабам учиться читать? По тем же причинам, по которым левые не хотят, чтобы черные американцы учили нашу историю: потому что невозможно поработить образованный ум».

Переводится эта нашпигованная смыслами цитата в том числе и так: хотите, чтобы наша черная община была как минимум равна белой — учитесь, бейтесь за знания, иначе так и останетесь злобным, нищим, неграмотным стадом, которое другие будут использовать для разрушения (потому что для чего же еще оно годится).

Какое это имеет отношение к России: подставьте вместо слова «черный» нечто, десятилетиями до боли знакомое, борющееся с «элитами» и особенно с детьми таковой. У элит, понятное дело, все схвачено, их бездарные и непатриотичные дети проталкиваются всеми правдами и неправдами в лучшие университеты, потом на лучшие позиции в элитных компаниях, а нам, угнетенным с рождения, не светит ничего: все пути заблокированы, справедливости нет, надо все ломать.

Вообще-то такой образ мыслей не является монополией российского общества, эта самоубийственная форма оправдания собственной неадекватности была и будет всегда и везде. И такие люди будут говорить, что, конечно, сын знаменитого музыканта Леопольда Моцарта и сам стал музыкантом — фамильные привилегии и связи; не замечая, что в той же Вене лучшим композитором в те же годы считался сын бедняков и мигрант из Италии Антонио Сальери… Но оправдание собственной врожденной угнетенности — такой соблазн, что на нем веками играют какие угодно подстрекатели и политические жулики.

Случилось так, что в США эта идеология собственной обреченности поразила целую этническую группу — выходцев из Африки. Это удивительный случай, потому что никто в истории Америки не получал столько материальных и прочих привилегий, сколько их имели именно негры.

Началось все еще с 1964 года, с программы «Великое общество» президента Линдона Джонсона. Юбилей таковой случился в прошлом году, и в США начали подсчитывать, сколько триллионов долларов ушло на множество заложенных тогда программ, от медицинских до образовательных: у кого-то получалось, что больше, чем на войну в Индокитае и прочие войны.

И никто не получил по этим программам больше денег и привилегий, чем черная община, хотя бы потому, что изначально ей все это было нужнее всего. В том числе — поскольку у нас разговор в основном об образовании — для черного в США существует целая система привилегий при поступлении в школы, колледжи и так далее, их белые «привилегированные» сверстники о таком и не мечтают. И с рабочими местами все так же.

И вот рассказы учителей, которых угораздило попасть в школу, где почти одни черные: в классах считается модным вскакивать на парты и оттуда орать на учителя; учиться модным не считается; еще этим детям приносят продуктовые посылки, из которых они вытаскивают только вредные чипсы, прочее вываливают под забором… А зачем учиться и стараться, если и без того в «Великом обществе» можно жить на пособие, как это делают родители?

То есть с деньгами у негров в США было все неплохо. И с шансом пробиться в жизни — тоже. Плохо было с захватившей почти всю общину идеологией — белые наши враги, они нам всю жизнь обязаны, но брать с них надо больше. Как это получилось — пусть разбираются сами.

Причина бедности и угнетенности каких-то общественных групп, как видим, далеко не всегда в том, что слишком мало денег. Иногда случается, что проблема в неожиданной популярности какой-то убийственной и преступной идеологии, которую деньгами не зальешь, будет — как мы это видим по США — только хуже. А как бороться с идеологиями — разговор особый, и человечество тут не всегда преуспевает.

Но Кэндис, из левой либералки ставшая знаменитой контрреволюционеркой, борется. Кстати, приведенное выше ее высказывание — из числа тех, что цитируют уже чуть не на плакатах. Видимо, взято оно из одного из двух ее выступлений на CPAC (Конференция консервативного политического действия) — в 2019 году. А то и придумано, по принципу «не говорила, но могла бы сказать, это в ее стиле» — так, как цитируют всяческих Конфуциев или Платонов.

Но она действительно все время говорит о том же — что «борьба с расизмом», как и практически все прочие идущие кампании по разрушению обществ, рассчитаны на неграмотных и поэтому озлобленных. Кэндис при этом сама оказалась живым символом того, чем может стать человек с настоящим образованием (а не с полученным по системе расовых привилегий дипломом). Достаточно послушать, как она говорит… Кэндис также создала движение по выводу черной общины из-под влияния партии демократов. Трудно сказать, станет ли она когда-нибудь очередным черным президентом США, и еще труднее — удастся ли ей убедить соплеменников (до того, как они разрушат страну), что единственный путь к достойной жизни — не озлобление, а борьба за просвещение, прежде всего собственное.