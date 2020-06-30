1 миллион 750 тысяч масок, бахил и антисептиков изъяли таможенники у дельцов при попытке вывезти медицинские изделия за границу, несмотря на запрет. Такие цифры озвучил Минфин.

Нелегальные партии частники пытались отправить заграничным покупателям в самый разгар эпидемии COVID-19 в России – с марта по май. Правда, ставшие особой ценностью в эпоху коронавируса средства защиты теперь так и пылятся на складах в статусе вещественных доказательств. Продать их на внутреннем рынке не позволяет закон. Предприимчивых контрабандистов ждет административная ответственность. Но, как сетуют в Минфине, пока отправить по аптекам изъятые таможенниками маски, перчатки, флаконы с дезинфицирующими гелями и вату с бинтами невозможно. Реализовать их нынешний КоАП разрешает только после того, как состоится решение суда. Но маховик судебной системы может раскачиваться месяцами, а маски людям нужны сейчас. Поэтому чиновники решили оперативно подкорректировать закон под сегодняшние реалии. Согласно проекту поправок, медицинские изделия можно будет продавать по правилам, которые действуют для скоропортящихся продуктов: в течение трех-пяти дней с момента изъятия.