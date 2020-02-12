В январе контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в большинстве регионов России. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные IT-компании «Эвотор».

«По нашим данным, нелегальные сигареты сегодня продают 3% магазинов российской несетевой розницы с табачным ассортиментом. Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Но доля всего нелегального табака намного выше», — сказал директор по маркировке «Эвотора» Вячеслав Предыбайло.

В исследовании учитывалась продажа тех сигарет, которые не поставляются в Россию легально, — NZ, Minsk, FEST, Credo. Всего в январе 2020 года эти бренды фигурировали в розничной торговле 70 субъектов РФ.

Отмечается, что каждая пятая пачка сигарет в Смоленской и Челябинской областях была незаконно завезена из Белоруссии. В республике Дагестан — каждая десятая. Кроме того, значительная доля нелегального белорусского табака представлена в Санкт-Петербурге, Волгоградской, Ивановской и Вологодской областях.

В «Эвотор» добавляют, что популярность контрабандных сигарет объясняется низкой ценой. Они почти в два раза дешевле легальных.

В декабре 2019 года пограничники изъяли 12 тыс. пачек импортной табачной продукции без акцизных марок, которые пытались ввезти в Россию из Казахстана.

В конце ноября компания Nielsen провела исследование табачного рынка России и выяснила, что в III квартале текущего года доля нелегальных сигарет в стране увеличилась и составила 15,6%.