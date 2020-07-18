Александр Логунов. Переговоры на саммите Евросоюза в Брюсселе идут сложнее, чем предполагалось, ситуация оказалась патовой, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Лидеры стран ЕС во второй день саммита в Брюсселе пытаются найти общий выход из тупиковой ситуации, в которой они оказались накануне по итогам нескольких раундов переговоров и двусторонних консультаций по пакету мер восстановления европейской экономики после кризиса из-за коронавируса. В преддверии саммита глава Евросовета Шарль Мишель обнародовал свои предложения по фонду восстановления и многолетнему бюджетному плану ЕС, которые необходимо согласовать одним пакетом. Речь идет о плане восстановления в 750 миллиардов евро, 500 миллиардов из которых будут выдаваться в виде субсидий, а 250 — в виде займов. Все средства фонда должны быть освоены до 2026 года. Также на саммите обсуждается финансовый план ЕС на 2021-2027 годы в 1,074 триллиона евро.

«Сторон в обсуждении много, и это делает процесс очень сложным. На карту поставлено много вопросов, по которым мы ищем общие позиции. Эти инструменты должны быть соразмерными переживаемому нами. Никто не должен утверждать неэффективные средства, нужен твердый и надежный коллективный ответ», — заявил Конте в ходе включения в соцсети Facebook из Брюсселя.

По его словам, переговоры оказались «сложнее, чем мы ожидали», стороны попали в патовую ситуацию. «Многие вопросы нам не удается разрешить», — сказал премьер Италии.

Он подчеркнул, что итальянская делегация ведет жесткий диалог с Нидерландами и другими «умеренными» странами, к которым в вопросе европейских финансов принято относить Данию, Швецию и Австрию.

«Они не разделяют необходимость весомого ответа, особенно в отношении субсидий и займов. Мы стараемся привлечь всех, чтобы все поняли, что от этого выигрывают не только Италия и другие наиболее пострадавшие страны, но и вся Европа», — отметил Конте.