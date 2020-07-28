В настоящее время контактов между президентом России Владимиром Путиным и главой Танзании Джоном Магуфули не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия в конце прошлой недели заявила о том, что возобновляет международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

«В настоящее время каких-то контактов между президентами не планируется», — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что решению правительственной комиссии о возобновлении авиасообщения с Танзанией предшествовала работа санитарных и авиационных властей, а также анализ целого комплекса параметров, который позволил принять такое решение. По его словам, «это не требует каких-либо контактов на высшем уровне».