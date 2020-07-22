Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня, заявили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

Заседание контактной группы проходит в среду в видеорежиме.

«Сегодняшнее заседание принесло долгожданные результаты в части согласования и утверждения сторонами пакета дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня, который состоит из важнейших требований к сторонам», — говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

С 21 июля прошлого года в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное перемирие.