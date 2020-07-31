Глава белорусского Следственного комитета допустил российского консула к посещению задержанных в республике соотечественников, рассказали Mpravda.com представители посольства в Минске.

«Сейчас ждем технически, чтобы разрешение было передано и сотрудники могли осуществить свои функции», — отмечается в сообщении дипмиссии.

В среду стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. Белорусские власти назвали их «боевиками иностранной частной военной компании «Вагнер». Против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы. Позднее в Минске сообщили, что подозревают задержанных в подготовке массовых беспорядков в республике.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных действиях соотечественников. Как отметил представитель Кремля, фигуранты дела, вероятнее всего, — сотрудники частного охранного предприятия, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс. Президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности на прошедшем в пятницу совещании выразили надежду, что в ближайшее время в эту историю внесут ясность, а безосновательно задержанных российских граждан освободят.

В МИД, в свою очередь, подчеркивали, что обвинения в попытке «вмешательства» в дела Белоруссии извне вызывают недоумение, а одиозная трактовка Минском задержания россиян не выдерживает никакой критики.