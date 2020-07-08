Следующие политические консультации министров иностранных дел России и «тройки» Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) пройдут в 2021 году, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров глав МИД РФ и «тройки» Сергея Лаврова, Мари Тумбы Нзезы, Самеха Шукри и Наледи Пандора в формате видеоконференции.

Сегодня состоялись первые такие консультации, которые будут проводиться ежегодно.

«Консультации прошли в рамках запуска диалоговых механизмов Форума партнерства Россия – Африка, учрежденного по итогам саммита Россия – Африка (Сочи, 23-24 октября 2019 года.). Министры договорились провести вторые политические консультации министров иностранных дел России и «тройки» Африканского союза в 2021 году», — говорится в совместном заявлении.

В ходе онлайн консультаций в среду министры «выразили серьезную обеспокоенность продолжающимся распространением в мире коронавирусной инфекции COVID-19 и его последствиями».

«Они отметили необходимость расширения международного сотрудничества в сфере борьбы с эпидемиями, пандемиями и другими проблемами в сфере общественного здравоохранения. Министр иностранных дел Российской Федерации подтвердил готовность России продолжать усилия по оказанию содействия государствам Африканского континента в борьбе с пандемией COVID-19 в двустороннем формате и по линии многосторонних структур», — отмечается в совместном заявлении.

Кроме того, министры заявили о важном значении «принципов равноправия и самоопределения народов, выступили решительно против современных форм и практик ксенофобии, расизма, неоколониализма и нацизма».

Они также подтвердили, что второй саммит Россия – Африка пройдет в 2022 году на африканском континенте. «Они договорились, что конкретные сроки и место его проведения будут согласованы в ходе их следующих политических консультаций после того, как будет избран председатель Афросоюза на 2022 год», — указывается в совместном заявлении.

Первый саммит Россия — Африка прошел в Сочи в октябре 2019 года по инициативе России под председательством президента Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. По словам Путина, саммит «Россия-Африка» открыл новую страницу в отношениях РФ с государствами континента. В Сочи собрались более 6 тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств и более 120 иностранных министров.