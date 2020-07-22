Консульский отдел посольства Израиля в Москве поэтапно возобновляет прием посетителей, сообщили Mpravda.com в израильской дипмиссии.

«Консульский отдел посольства Государства Израиль в Москве поэтапно возобновляет прием посетителей, в соответствии со строжайшими санитарными нормами», — говорится в сообщении.

«Первыми будут рассматриваться случаи гуманитарной необходимости», — добавили в посольстве.

В Израиле по-прежнему сохраняется запрет на въезд иностранцев, он действует до 1 сентября. А израильтяне, возвращающиеся из-за границы, должны оставаться на карантине 14 дней с момента прилета.

Запрет на въезд иностранцев действует в Израиле с середины марта.