Консульский отдел посольства Израиля в Москве поэтапно возобновляет прием посетителей, сообщили Mpravda.com в израильской дипмиссии.
«Консульский отдел посольства Государства Израиль в Москве поэтапно возобновляет прием посетителей, в соответствии со строжайшими санитарными нормами», — говорится в сообщении.
«Первыми будут рассматриваться случаи гуманитарной необходимости», — добавили в посольстве.
В Израиле по-прежнему сохраняется запрет на въезд иностранцев, он действует до 1 сентября. А израильтяне, возвращающиеся из-за границы, должны оставаться на карантине 14 дней с момента прилета.
Запрет на въезд иностранцев действует в Израиле с середины марта.