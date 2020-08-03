Задержанные в Белоруссии россияне заявили, что собирались приехать одно из государств в Латинской Америке, сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев.

«В ходе беседы выражали полное недоумение в связи с разворачивающимися вокруг них событиями», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Все задержанные настаивают, что находились в республике транзитом.

Консул уточнил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул, а оттуда в третью страну.

Позиция Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что россияне не планировали лететь в Стамбул, а находились в республике с «иными целями». По версии Минска, 33 задержанных — лишь часть группы из 180 или двухсот человек, которых якобы планировали «перебросить» в Белоруссию.

Ранее глава государства поручил силовикам обращаться с россиянами осторожно.

«Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал», — заявил он.

При этом в Минске подчеркивают, что готовы предоставить Москве дополнительную информацию о задержанных.

Задержание россиян в Белоруссии

На прошлой неделе стало известно о задержании 33 россиян под Минском и на юге страны. Белорусские власти назвали их «боевиками иностранной частной военной компании «Вагнер».

Против россиян возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов, им грозит до 20 лет лишения свободы.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях задержанных.

Как отметил Песков, фигуранты дела, вероятнее всего, — сотрудники частного охранного предприятия, которые находились в республике транзитом и опоздали на рейс. Никаких противозаконных действий они не совершали.

В российском МИД, в свою очередь, отметили, что попытки представить ситуацию как вмешательство в дела республики извне вызывают недоумение, а одиозная трактовка Минском задержания россиян не выдерживает никакой критики.