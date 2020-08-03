Россияне, задержанные в конце июля в Белоруссии, находятся в не самой лучшей морально-психологической форме, сказал консул посольства РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев.

«Мы, конечно, постарались приободрить россиян, но, должен откровенно сказать, что наши соотечественники находятся в не самой лучшей морально-психологической форме. Они не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Белоруссии, фамилии которых большинство из них никогда не слышали», — сказал консул в эфире телеканала «Россия 1».

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются «боевиками» частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Выборы президента в республике назначены на 9 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Российский президент Владимир Путин и члены Совбеза, как уточнял Песков, рассчитывают на скорое прояснение всех обстоятельств задержания россиян и их освобождение.

Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев говорил, что россияне прибыли в санаторий «Белорусочка» под Минском из-за опоздания на рейс в третью страну. По его словам, они намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не планировали находиться в республике продолжительное время, а много позднее планировали вернуться в российскую столицу из другого государства также самолетом, минуя территорию Белоруссии.