Федеральная нотариальная палата 2 апреля открыла линию правовой помощи гражданам и бизнесу, чтобы в условиях пандемии коронавирусной инфекции обеспечить юридическую поддержку в различных жизненных ситуациях. Теперь консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариата, можно получить по телефону, отмечается на сайте ФНП.

Позвонив по бесплатному номеру 8-800-250-01-33, человек будет автоматически перенаправлен на свободного и готового в данный момент оказать консультацию нотариуса.

Линия правовой помощи продолжит функционировать вплоть до отмены действия ограничительных мер и возобновления полноценного режима работы нотариальных контор по всей стране.

«В силу закона российский нотариат выполняет социально значимую функцию по обеспечению граждан квалифицированной юридической помощью, право на которую закреплено в Конституции РФ. Этот сервис по дистанционной правовой помощи населению в условиях, когда возможность личного визита в нотариальную контору ограничена, нужен для безопасности и стабильности гражданского оборота, чтобы помочь защите прав и законных интересов граждан и бизнеса в этот непростой период», — отметил президент ФНП Константин Корсик.

1 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минюсту организовать дистанционную регистрацию браков и других событий в загсах. По словам председателя правительства, россияне в период приостановки работы загсов должны получить возможность регистрировать события.