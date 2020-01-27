Консул России встретился с Александром Винником, экстрадированным из Греции во Францию. Об этом сообщили в российском посольстве.

«С Винником встречался консул России во Франции», — цитирует дипломата ТАСС.

Подробности встречи не приводятся.

Ранее адвокат Винника заявила, что не может связаться с подзащитным более 60 часов.

24 января стало известно об экстрадиции Винника из Афин в Париж. Ожидается, что слушание по делу россиянина состоится во вторник, 28 января.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.

В конце июня 2018 года Франция также направила греческим властям запрос об экстрадиции россиянина, которого обвиняют во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Экстрадиции Винника добивается также Россия.

Видео дня. У экс-жены короля Малайзии Воеводиной отек мозга