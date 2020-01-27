Консул России встретился с Александром Винником, экстрадированным из Греции во Францию. Об этом сообщили в российском посольстве.
«С Винником встречался консул России во Франции», — цитирует дипломата ТАСС.
Подробности встречи не приводятся.
Ранее адвокат Винника заявила, что не может связаться с подзащитным более 60 часов.
24 января стало известно об экстрадиции Винника из Афин в Париж. Ожидается, что слушание по делу россиянина состоится во вторник, 28 января.
Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов.
В конце июня 2018 года Франция также направила греческим властям запрос об экстрадиции россиянина, которого обвиняют во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Экстрадиции Винника добивается также Россия.
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