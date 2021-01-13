Фигуристка поблагодарила наставника за опыт

Станислава Константинова назвала причины ухода из академииЕвгения Плющенко. Фигуристка заявила, что ее перестали удовлетворять организационныемоменты тренировок.

Константинова работала в группе Александра Волкова.

«Я прекратила сотрудничество с академией Евгения Плющенко игруппой Александра Волкова. Причины в организационных моментах относительнотренировочного процесса», – заявила Станислава.

Бронзовый призер Универсиады-2019 призналась, чтопроизошедшие во внутренней структуре академии изменения негативно повлияли нанее. По словам Константиновой, условия работы перестали быть комфортными,передает Sport24.

При этом фигуристка отметила, что она осталась в хорошихотношениях с Евгением Плющенко и Александром Волковым. Станислава поблагодариланаставников за плодотворное сотрудничество.

«Большое спасибо им и за поддержку и за то, что вернули меняв спорт», – высказалась Константинова.

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Первым новость об уходе фигуристки из академии подтвердилвладелец официального инстаграм-аккаунта команды Волкова. В ходе перепискиудалось выяснить, что слухи оказались правдой, пишет тот же источник.

Напомним, Станислава Константинова являлась членом академииПлющенко с февраля 2020 года.

Ранее стало известно о том, что Плющенко попал в реанимациюс подозрением на COVID-19.