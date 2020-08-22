Уже в этом году государственные заимствования в России могут превысить 4 трлн рублей — такую оценку дает Счетная палата РФ в «Оперативном докладе за I полугодие 2020 года».

Такого уровня заимствования (в основном ими должны будут стать облигации Минфина) не достигали все последние 15 лет, отмечается в докладе ведомства.

Не исключено, что такой шаг — это последняя попытка поддержать экономику страны, не прибегая к девальвации национальной валюты, отмечает руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов.

«В настоящее время предпринимается последняя попытка спасти экономику России без использования девальвации как крайней меры. Беспрецедентный план по привлечению внутреннего долга в размере 4 трлн рублей может не сбыться, тогда девальвация рубля станет неизбежной», — отмечает экономист.

Особенно серьезным риск станет в случае усиления санкционных мер и отсутствия реальных признаков восстановления мировой экономики. Он отмечает, что девальвация остается простым по форме решением бюджетных проблем, другое дело, что социальные последствия такой меры будут крайне негативными. При этом точные прогнозы в данном случае делать довольно сложно.

«Пока мы не до конца даже понимаем реальный объем дефицита консолидированного бюджета РФ в этом году, так как эксперты озвучивают цифры дефицита в диапазоне от 1,5 трлн до 11 трлн рублей. Без понимания основных финансовых показателей текущего года невозможно обоснованно сделать вывод о неизбежности обвала рубля», — говорит Ордов.

Он также напоминает, что к девальвации надо быть готовым всегда, особенно в период экономического кризиса.