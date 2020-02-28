Константин Богомолов рассказал о причинах негативного отношения к многочисленным благотворительным фондам.

В беседе с Аленой Долецкой в рамках проекта «Решайся» театральный режиссер объяснил, почему в приглашениях на их с Ксенией Собчак свадебную церемонию была высказана одна необычная просьба — не отправлять деньги в фонды помощи «старикам и животным» — взамен реального подарка молодоженам.

По словам худрука Театра на Малой Бронной, его раздражает «всеобщая хорошесть» и шумиха вокруг «благотворительного бизнеса». Он признался, что от просьб звездных коллег не дарить им подарки и прочих их действий в угоду образов меценатов у него возникают весьма смешанные чувства.

При этом Богомолов поспешил добавить, что его слова про пожилых людей и животных, конечно же, были не более чем шуткой. А когда журналистка призналась, что считает подобный ход режиссера дешевым «стебом», он парировал тем, что относится к дешевизне очень даже положительно.

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