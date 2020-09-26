Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведет боксерский поединок с чемпионом мира по версии WBA филиппинцем Мэнни Пакьяо, написал ирландец в Twitter.

«Я буду боксировать с Мэнни Покьяо на Ближнем Востоке. Для меня будет настоящей честью встретиться с двумя величайшими боксерами современности, которые уклоняются от драки», — дал понять Макгрегор.

Конор трижды объявлял о завершении карьеры и два раза возвращался в октагон. Всего 32-летний Макгрегор провел 26 боев в смешанных единоборствах, одержав 22 победы при четырех поражениях.

Последний раз Конор бился в январе 2020 года и нокаутировал за 40 секунд американца Дональда Серроне. В очередной раз Макгрегор анонсировал уход из смешанных единоборств в июне нынешнего года.

В 2017 году Макгрегор по правилам бокса противостоял непобедимому Флойду Мэйвезеру-младшему. Тот бой завершился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде.

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020

В активе 41-летнего Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), семь поражений и две ничьи. В 2016 году он объявил о завершении карьеры, но после избрания в Сенат Филиппин вернулся в спорт. Он победил по очкам американца Джесси Варгаса в бою за титул чемпиона мира по версии WBO.

С тех пор филиппинец провел еще четыре боя, одержав три победы и потерпев одно поражение, а также завоевав титул WBA и дважды его защитив. Пакьяо долгое время на протяжении карьеры считался лучшим боксером вне зависимости от весовой категории.