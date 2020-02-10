Семья Соломатиных из Калининграда приехала на конкурс «Лидеры России» в Северо-Западном федеральном округе с годовалым ребенком. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Екатерина Соломатина уже третий раз участвует в полуфинале конкурса.

«В первый год я приехала после полуфинала под глубоким впечатлением. Для меня «Лидеры России» — это площадка возможностей. Каждый раз я приезжаю сюда зарядиться энергией», — сказала она.

Екатерина также рассказала, что сын уже был на мероприятии в прошлом году, тогда ему было четыре месяца.

Супруг Максим впервые участвует в соревновании. Он признался, что попробовать свои силы его подвигла жена. Молодая семья также признается, что не боится конкуренции. Максим руководит металлообрабатывающим заводом в Калининграде, который производит металлические потолки, говорится в сообщении.

Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.

Конкурс «Лидеры России», флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей», проводится по поручению президента России Владимира Путина. Он призван создать социальные лифты для активных граждан страны.

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