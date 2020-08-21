Как рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко, коронавирус нового типа можно спутать с сезонными ОРВИ и гриппом, однако существуют конкретные отличительные признаки.

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COVID-19 и ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) первые несколько дней, действительно, протекают практически идентично: у больного наблюдается повышение температуры и слабость. Однако скоро проявляются различия.

— Обычная простуда или ОРВИ богата катаральными явлениями: температура может быть невысокой, но при этом есть насморк, першение в горле, ломота в мышцах, — рассказала Романенко.

При коронавирусе же чаще всего фиксируют потерю вкуса и обоняния, а также жалобы на апатию и сильную слабость.

ОРВИ обычно длится от трех до семи дней, тогда как COVID-19 может длиться значительно дольше — до трех недель.

Как ранее рассказала фельдшер Анна Дмитриева, главный симптом, по которому можно отличить коронавирус от ОРВИ — потеря обоняния.

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко тоже отмечал, что некоторые симптомы коронавируса не встречаются при гриппе, например, затрудненность дыхания и потеря обоняния. По его словам, у больных COVID-19 чаще всего возникают проблемы с легкими. При гриппе, как и при заражении коронавирусом, запахи могут становиться слабее, но с полной потерей обоняния сталкиваются только больные COVID-19, подчеркнул он.

По последним данным, коронавирусом заразились около 22 миллионов человек.