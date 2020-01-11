СПОРТ

Конькобежцы Фаткулина и Кулижников взяли золото ЧЕ на дистанции 500 метров

17:35 11/01/2020

Призер Олимпийских игр россиянка Ольга Фаткулина завоевала золотую медаль на дистанции 500 м на чемпионате Европы по конькобежному спорту, ее соотечественник Павел Кулижников занял первое место в забеге на такую же дистанцию в составе мужчин, передает ТАСС.

Спортсменка Фаткулина показала результат 37,40 секунды. Второе место заняла австрийка Ванесса Херцог (37,49), третьей стала россиянка Ангелина Голикова (37,50). Команда в составе Павла Кулижникова, Руслана Мурашова и Виктора Муштакова пробежала дистанцию за 1:18,92, опередив на 1,25 секунды Норвегию и на 2,51 ставшую третьей Швейцарию.

В активе российской команды на чемпионате Европы теперь девять медалей – четыре золотые, две серебряные и три бронзовые. Чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января. Ранее был определен состав сборной РФ на чемпионат Европы по фигурному катанию.



