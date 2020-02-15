СПОРТ

Конькобежец Кулижников взял золото ЧМ, несмотря на вывих плеча

11:18 15/02/2020

Россиянин Павел Кулижников стал победителем чемпионата мира в отдельных видах конкобежного спорта, который проходит в Солт-Лейк-Сити, сообщает ТАСС.

Кулижников преодолел дистанцию в 500 метров за 33,727 секунды. Он также рассказал, что победил, несмотря на травму – накануне он вывихнул плечо.

«У меня когда-то был перелом ключицы, (была) операция, и все там пришлось переделывать. Вчера упал, и плечо вылетело, сейчас руку поднять не могу: поднимаю – и больно. Старт делал аккуратно. Я вообще старался пробежать как можно аккуратнее, потому что из-за руки координация сбивается. Мне повезло с дорожкой, многим – нет, а они могли бы спокойно выиграть. Так что в командном спринте полетал классно, а сегодня бегал с болью в руке. Просто рад, что есть медаль», – сказал спортсмен.

Серебро досталось еще одному представителю России Руслану Мурашову – 33,995. В Солт-Лейк-Сити россиянин установил личный рекорд. Еще один спортсмен из РФ Виктор Муштаков, несмотря на персональный рекорд 34,059, не смог попасть в тройку призеров, уступив японцу Тацуя Синхаму – 34,035.

Для Кулижникова эта медаль на чемпионатах мира по отдельным видам стала четвертой. Он же является обладателем мирового рекорда на пятисотметровке – 33,61 секунды.

Еще одну медаль в копилку сборной России принесла Ангелина Голикова, завоевавшая серебро на 500 метрах у женщин. Россиянка добралась до финиша за 36,741 секунды. Победу праздновала японка Нао Кодайра, сумевшая опередить россиянку на 0,04 секунды. Третье место заняла еще одна спортсменка из России Ольга Фаткулина – 36,789.

После двух дней соревнований на счету российской команды шесть медалей – золото, три серебра и две бронзы. Лидирует в медальном зачете сборная Нидерландов, завоевавшая две золотые и три серебряные медали.



