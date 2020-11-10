Актер Владимир Конкин уверен, что его погибшая дочь София пыталась поддержать его с того света на девятый день после своей смерти. Об этом артист рассказал в программе «Судьба человека».

Как писал «Рамблер», о смерти 32-летней дочери актера Владимира Конкина стало известно 24 сентября. София утонула в бассейне фитнес-клуба. Сообщалось, что она пришла в клуб поздним вечером, когда других посетителей там почти не было. Ее нашли почти на дне бассейна и быстро вытащили из воды. Скорая прибыла за считанные минуты, женщину доставили в Боткинскую больницу, где она скончалась в реанимации.

По словам актера, когда его дочери было 11 лет, она сделала ему подарок — картину с балериной.

«Когда было девять дней со смерти Софии, картина сорвалась со стены. Висела и вдруг упала. Девять дней. Так что вот такая мистика», — рассказал Владимир Конкин.

Он уверен, что дочь хотела ему сказать: «Держись, папа!».

Актер также выразил сожаление по поводу того, что смерть его дочери стала поводом для «лжи, вранья и очернительства», которые обрушились на него и его близких людей.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников фитнес-клуба. Позже появилась информация, что в крови Конкиной нашли около трех промилле алкоголя и снотворное. Адвокат актера заявила, что отец считает гибель дочери убийством.

При этом гости программы «Прямой эфир» отметили, что Конкин уже несколько лет может быть тайно женат на своем директоре Елене Переслени. В студии передачи также прозвучало мнение, что именно мачеха стала причиной эмоциональной нестабильности Софии Конкиной и могла препятствовать общению отца с дочерью.

Эту информацию опровергла адвокат артиста Юлия Нитченко. Она заявила, что ее клиент состоит исключительно в рабочих отношениях с Переслени, а утверждения средств массовой информации о том, что они могут состоять в интимных, уводят от расследования убийства Софии в сторону копания в грязном белье всех людей, которые имеют отношение к актеру.