Заслуженный артист России Владимир Конкин написал председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину письмо с просьбой переквалифицировать дело о смерти своей дочери на убийство.

По словам Конкина, его дочь София погибла «при невыясненных и запутанных обстоятельствах». Артист предположил, что смерть девушки «связана с действиями или бездействиями неустановленных ныне лиц».

Раскрыта причина гибели дочери Владимира Конкина

В своём письме актёр также выразил готовность сотрудничать со следствием в целях достижения «истины произошедшего». Информацию об этом представило РЕН ТВ.

София Конкина утонула в бассейне фитнес-центра с 22 на 23 сентября. Женщина отлично плавала, в бассейн она пришла в приподнятом настроении и даже пританцовывала. Всё это позволило её семье сделать выводы о том, что Софию убили.

Ранее NEWS.ru писал, что друг Софии прошёл проверку на детекторе лжи. Михаила Серова, который жил с дочерью актёра последние три месяца, подозревают в причастности к её гибели.