Бывший глава комитета Палаты представителей США по разведке, республиканец Девин Нуньес считает, что власти никогда не найдут источник утечки ложных сведений о якобы «сговоре» РФ с талибами.

«Я думаю, что у нас есть реальная проблема в спецслужбах в рамках нашей контрразведки, когда они… должны по факту вести расследование в отношении самих себя. Я не думаю, что мы найдем тех людей, кто стал источником утечки, людей, которые просто помогали левым выстроить свою картину происходящего, чтобы попытаться свергнуть республиканскую партию», — заявил Нуньес в интервью телеканалу Fox News.

По его мнению, разведывательные агентства «были политизированы, по меньшей мере, с 2016 года». Согласно Нуньесу, новые сообщения напоминают историю с попыткой импичмента.

«Поначалу это сенсация, а затем, конечно, через несколько дней становится ясно, что президент даже не получал эти разведывательные данные», — добавил Нуньес.

Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.

Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой». Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет, а Трампа о них не информировали.

Трамп при этом заявил, что история о якобы сговоре России с талибами была выдумана, чтобы навредить ему и Республиканской партии.