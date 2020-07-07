Конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) перенесен на октябрь 2021 года, сообщается на сайте организации.

Конгресс был запланирован на 23-25 октября 2020 года в Анталии. Новые даты конгресса — 29-31 октября 2021 года.

В июне исполком FIG заявил, что конгресс организации должен быть отложен на год. Окончательное решение о переносе было принято после консультаций со всеми 148 федерациями-членами. Только шесть федераций высказали мнения, отличающиеся от позиции исполкома FIG.

Ранее президент FIG Моринари Ватанабэ заявил, что будет баллотироваться на второй срок на выборах главы организации, которые должны пройти на конгрессе. Из-за переноса конгресса сроки полномочий всех нынешних избранных должностных лиц завершатся 31 декабря 2021 года, новоизбранных — 31 декабря 2024 года. Новая процедура выдвижения кандидатов на выборы главы FIG стартует в марте 2021 года. Все ранее выдвинутые заявки будут признаны недействительными.