Пятая международная конференция по реформам на Украине состоится в Швейцарии в 2022 году, сообщил президент страны Владимир Зеленский во вторник.

По его словам, президент Швейцарии, которая находится с визитом в Киеве, в ходе переговоров отметила прогресс Украины в проведении реформ и желание продолжать сотрудничество в этом направлении.

«В подтверждение этого в 2022 году в Швейцарии состоится пятая международная конференция по реформам в Украине. Нами подписан меморандум, который определит конкретный алгоритм действий для подготовки этого важного мероприятия «, — сообщил Зеленский по итогам переговоров с президентом Швейцарии.

По словам украинского лидера, Швейцария входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику Украины и выразил надежду, что инвестиции будут расти. В частности, президент рассчитывает, что опыт Швейцарии поможет Украине в развитии туризма.

«Наша страна не слишком открыта миру как страна туристическая. Швейцария имеет бренд — кроме страны качественной инфраструктуры, мы все знаем большие горнолыжные курорты… На Украине тоже есть потенциал, достаточно долгий туристический сезон, страна большая, рядом соседи, которые с радостью приезжают. Я хотел бы, чтобы ваши инвесторы, ваш бизнес присмотрелись к вложению в инфраструктуру, в том числе туристическую», — отметил он.