Вот и случилось неизбежное: недемократичная американская полиция пошла на штурм оккупированного радикалами центра Сиэтла, штат Вашингтон. «Организованный протест Капитолийского холма» (CHOP) существовал долго, почти месяц (с 8 июня), но ничто не вечно. Пришло время разбираться, что это было и что теперь будет.

Насчет «будет» — вопрос более чем сложный. В первой державе мира случилось невероятное событие: оккупация анархистами (радикалами, «Антифа», назовите как хотите) шести кварталов центра 12-го по значению города страны. При этом одни (местные) власти долгое время не желали ничего делать, по сути, встав на сторону оккупантов, а другие (федеральные) не могли ничего сделать с местными. Или, наоборот, республиканцы не желали мешать демократам (а Сиэтл — их) показывать всей стране свое лицо? А демократы, в свою очередь, мечтали спровоцировать федералов на жестокие силовые акции без согласования с местными? В общем, потерять голоса на ноябрьских президентских выборах могут обе партии, вопрос в том, кто больше. А нам, внешнему миру, оставалось со смешанными чувствами наблюдать за внутренним развалом сверхдержавы.

А вот что там было… Фактов накопилось сколько угодно. Накануне разгона опубликован отличный репортаж ресурса Daily Signal с уникальными или широко известными видео, скриншотами и прочими наглядными пособиями. Давайте посмотрим, что нам из этой картины интересно.

Получается — почти ничего. Потому что все уже было. Это киевский Майдан. Это ранее попытка устроить что-то похожее в Москве на Чистых прудах. Ну и Гонконг, Каир и далее везде: ничего неожиданного в Сиэтле на фоне прочих прецедентов не виднеется. Да даже если сравнить CHOP с особняками в Москве году этак в 1918-м, где сидели анархисты, — и тут картина знакомая.

Первое: кругом множество людей с хорошими лицами, дискутирующими на высокие темы и играющими на гитарах. А «свои» — то есть демократические — СМИ этими лицами восторгаются. Трогать таких людей нельзя.

Второе: в США не только республиканцы любят оружие. У другой стороны оно тоже случается, хотя демократы и пытаются юридически разоружить Америку. Напомним, ключевой момент создания CHOP в Сиэтле был в том, что из этой зоны местные власти вывели полицию, закрыв ее отделение в центре. То есть американское государство в этих шести кварталах отменилось. Те же власти окружили CHOP бетонными надолбами, чтобы никто не побеспокоил мирных радикалов, — а те привлекли дружественные им оружейные клубы. Которые и стали властью.

Третье: власть получилась специфическая. Люди с хорошими лицами, может, грабежами и насилием регулярно не занимаются, но в зону проникали и просто уголовники. Хотя драки случались и между своими. Что характерно, среди нескольких убитых за этот месяц на «территории свободы» большинство черные — и как это у них получается? Ну и понятно, что, хотя в зоне была особая территория для курящих, наркотики продавались или раздавались без всяких территориальных или иных ограничений.

Четвертое: насчет свободы. А это для кого как. Часть CHOP оказалась отведена только для привилегированных угнетенных негров, правда, имевших право провести туда своих симпатизантов иного цвета кожи. Прочих — белых, азиатов или латинос туда не пускали с восьми утра и до восьми вечера. Журналистов «хороших» СМИ встречали по всей CHOP хорошо, но вот СМИ из республиканского лагеря — даже не мечтайте. Демократия, как известно, достояние только демократов.

И вновь повторим: чем нас тут удивить? А вот, например, чем: блогерской публикацией нашего американского соотечественника Александра Майстрового о том, что нет принципиальной разницы между вот этими радикалами и «Исламским государством»*. Кто-то еще, может быть, помнит, что не так давно эти джихадисты тоже захватили себе территорию (отобрав ее у двух государств — Сирии и Ирака) и начали наводить там свои порядки.

Так вот, говорит Майстровой (он, кстати, пишет книги по истории культуры, сравнивая деятельность наших большевиков с современными революционерами), — так вот, большевики, по крайней мере, сохраняли некоторые памятники, хоть и рушили другие, и в целом они доламывали обветшавший деспотизм. А нынешние революционеры целиком отправляют под бульдозер еще недавно работоспособные государства.

Как и «прогрессистам» Запада, пишет этот человек, джихадистам совершенно безразлична судьба в том числе мусульманских государств. Они — и те и другие — просто ненавидят все вокруг, готовы полностью уничтожить целые страны там, где есть для этого шанс, будь то Сирия, Ливия или Йемен. При этом «Антифа» и «Черные жизни имеют значение» пользуются поддержкой западных глобалистских элит, так же как джихадисты имеют поддержку части мусульманских религиозных авторитетов. Так эти две головы гидры и терзают тело мировой цивилизации.

Но эти два движения не терпят конкуренции, заключает он (ну да, как сказано выше, они терпят только своих). И если когда-нибудь схлестнутся, то нетрудно предсказать, кто в этой битве окажется победителем.

Остается удивляться, почему — кроме этого американца русского происхождения — никто до сих пор не увидел очевидного сходства с «Исламским государством»* всех этих разрушителей современного общества. Ну в самом деле, — прежняя культура должна быть уничтожена, история должна наводить на мысли лишь об изначальной преступности твоей страны, отношения между людьми следует выстроить заново и с нуля, с несогласными ни на секунду нельзя дискутировать, а власть надо спровоцировать на насилие (в том числе захватами территорий), чтобы затем ее сбросить. Технология, не более того.

…Да, а почему все-таки в Сиэтле решили разогнать эту майданно-джихадистскую «территорию свободы»? А в этих шести кварталах, вообще-то, есть местные жители — у кого там квартиры, у кого работа. О них как-то забыли (и власти города, и «Антифа»), но они о себе все-таки напомнили.

*Террористическая организация, запрещенная в России.