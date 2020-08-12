Президент Молдавии Игорь Додон после заседания Высшего совета безопасности заявил на брифинге, что компания «Авиа Инвест» должна вернуть государству взятый в концессию аэропорт Кишинева в течение 180 дней.

Агентство государственной собственности Молдавии в июле разорвало контракт с компанией «Авиа Инвест» о концессии Международного аэропорта в Кишиневе, решение было подтверждено правительством.

«Правительство 8 июля сообщило, что расторгает контракт о концессии. У инвестора есть 180 дней, чтобы вернуть этот актив государству. Правительство сейчас занимается этим вопросом», — сказал Додон.

Решение о передаче в концессию аэропорта российскому консорциуму «Авиа Инвест» сроком на 49 лет было принято в 2013 году. Оно предполагало инвестиции в размере 244,2 миллиона евро. Компания планировала увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 миллиона человек в год, что могло бы дать Молдавии, согласно приблизительным подсчетам, около 150 миллионов евро в год.

В июне прошлого года парламент Молдавии создал комиссию, которая занимается анализом приватизации объектов государственного имущества в 2013-2019 годы. Ее председатель Игорь Мунтяну обратился в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр из-за нарушений в процессе концессии аэропорта Кишинева. Премьер Молдавии Ион Кику предупредил в мае, что правительство планирует расторгнуть контракт с компанией «Авиа Инвест» из-за имеющихся задолженностей.