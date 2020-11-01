Доктор пояснил, что будет означать формирование коллективного иммунитета применительно к новой коронавирусной инфекции.

Телеведущий и врач больницы №71 в Москве Александр Мясников рассказал, что мнение о коллективном иммунитете как об орудии, способном истребить коронавирус, не правильное. Даже если все люди на Земле переболеют или сделают прививки, сам вирус никуда не денется.

Мясников пояснил, что вирусы не настроены на то, чтобы самоликвидироваться, но они и не хотят быть слишком смертельными, потому что иначе останутся без среды обитания. Вирусы, конечно, не думают, но у них есть свои биологические цели.

Коллективный иммунитет заставит новый коронавирус «выродиться в ОРЗ», сказал Мясников. Он напомнил, что мы уже знаем немало коронавирусов — они вызывают около трети всех «простуд» — острых респираторных заболеваний.

Как считает доктор, возможно, уже через пару лет мы будем относиться к COVID-19 как к любой обычной простуде. Темпы его распространения замедлятся.

Пандемия коронавируса была объявлена в марте. На сегодняшний день затронуты почти все страны в мире, заболели почти 46 миллионов человек. Жертвами инфекции стали 1,2 миллиона людей. В России и некоторых других странах сейчас острая ситуация, заболеваемость достигает пиковых суточных значений.

Ранее мы рассказывали о серьезном факторе риска для заражения коронавирусом и тяжелого течения заболевания.

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