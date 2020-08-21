О том, при каких состояниях нельзя делать прививку от коронавирусной инфекции, рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

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По его словам, ограничения перед введением вакцины от COVID-19 похожи на те, которые имеются перед прививкой от гриппа. Нельзя ставить прививки людям, у которых температура превышает 37 градусов, и вообще при плохом самочувствии.

Медик обратил внимание, что вакцинироваться не следует тем, кто накануне пил спиртные напитки.

— Перед вакцинацией точно нельзя пить крепкий алкоголь. Впрочем, некрепкий тоже. На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за 10–12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить, — сказал Жемчугов.

Узнать подробную информацию о вакцинации можно на сайте Роспотребнадзора и Минздрава, добавил он.

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса нового типа. В гражданский оборот она поступит с 1 января 2021 года. Вакцину назвали «Спутник V», по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

В Минздраве рассказали, что после прививки иммунитет от COVID-19 может сохраняться до двух лет.

Первые партии вакцины выпустят в течение двух недель, объявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе брифинга. В первую очередь ее производство будет ориентировано на российский рынок, чтобы «закрыть потребность». Россиянам пообещали, что вакцинация будет добровольной.