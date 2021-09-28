Компьютерная томография – высокоинформативный диагностический метод. У пациентов, которым предстоит сделать КТ в МЦ ADONIS, возникает много вопросов. На самые популярные из них мы ответим в нашей статье.

Что такое компьютерная томография?

Компьютерная томография — это один из видов рентгеновской диагностики. Метод был изобретен в 1972 году и сегодня получил широкое распространение в медицинской практике.

Проводится КТ с помощью томографа. Аппарат представляет собой сканирующий блок, внутри которого находятся датчики и рентгеновская трубка. Они вращаются вокруг исследуемой зоны и делают ее снимки в разных плоскостях. Компьютерная программа обрабатывает их и выстраивает срезы исследуемой области, на которых четко видны все патологии.

Сколько раз можно делать процедуру?

Поскольку организм человека подвергается облучения, то есть ограничения на частоту проведения процедуры. Рекомендуется делать ее не чаще одного раза в год. Если больше, то только по веским медицинским показателям.

Нужно ли пациенту иметь направление от врача?

Компьютерная томография проводится по назначению врача, поэтому пациент при себе должен иметь направление от него. Для самодиагностики можно записаться на МРТ по ссылке Adonis.com.ua/procedures/mrt-v-kieve/ в частную клинику ADONIS в Киеве. Для магнитной томографии необязательно иметь медицинское направление.

Почему во время КТ нужно лежать неподвижно?

Одно из требований к пациентам – во время диагностики нужно сохранять полную неподвижность. Для фиксации тела и конечностей в некоторых случаях используются специальные ремни. Такие меры обусловлены тем, что даже малейшее движение искажают снимки, что может негативно отразиться на результатах диагностики.

Какие есть ограничения для КТ?

Аппарат не любит металл. Он оставляет тени на снимках, что снижает их информативность. Поэтому, если в исследуемой области установлен металлический имплантат, то диагностику выполнить не получится. Нужно использовать альтернативный диагностический метод.

Томографы рассчитаны на определенную нагрузку. Обычно она составляет 200 кг. Если пациент весит больше, то выполнить диагностику невозможно.

Беременным женщинам нельзя выполнять сканирование. Исключение составляют ситуации, когда есть угроза жизни.

Что делать, если случился приступ клаустрофобии?

В замкнутом контуре томографа у некоторых пациентов может разыграться приступ клаустрофобии. На этом случай внутри предусмотрена специальная кнопка. На нее нужно нажать, чтобы вызвать врача. Специалист тут же извлечет пациента наружу. Чтобы купировать приступ клаустрофобии рекомендуется за один час до обследования выпить успокоительное средство на растительной основе.

Где сделать КТ?

Точность диагностики напрямую зависит от врача, который будет делать КТ. Он должен быть квалифицированным и иметь большой опыт работы. Чтобы быть уверенным в полученных результатах, рекомендуем обследоваться в клинике ADONIS в Киеве.