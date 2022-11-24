Компрессор является самым важным компонентом холодильного агрегата, без которого работа системы невозможна. Он служит для сжатия и передачи хладагента в газообразном состоянии под давлением. Существует несколько типов компрессорных устройств, которые отличаются конструктивными и функциональными параметрами. Приобрести холодильный компрессор можно на сайте компании «Энергохолод», пройдя по ссылке https://energoholod.com.ua/ru/kompressory/kompressory-torgovogo-holodilnogo-oborudovaniya/.

Типы современных компрессоров для холодильных агрегатов

Сейчас на потребительском рынке представлены следующие модификации компрессоров:

Поршневые. Компрессия достигается путем возвратно-поступательных движений поршней в рабочем цилиндре. Сжатый хладагент выходит через нагнетательный клапан и попадает в трубку конденсатора, вследствие чего цилиндр совершает возвратное движение. Объем между цилиндром и днищем увеличивается, и новая порция пара проходит в цилиндр через клапан. Затем цикл сжатия повторяется. Поршневой компрессор ценится за компактность, однако значительным недостатком является сложность его технического обслуживания. Спиральные компрессоры, в которых компрессия происходит благодаря плоскопараллельному движению спиралей. Тип спиральных элементов может быть разным, что практически никак не влияет на функциональность агрегата. Главным преимуществом данного типа агрегатов заключается в высокой производительности и стабильности. В конструкции нет клапанов, поэтому работают устройства максимально тихо. Какой вид имеет спиральный компрессор, в узнаете на странице https://energoholod.com.ua/ru/kompressory/spiralnye-kompressory/. Винтовые, сжимающие газы между роторами, которые вращаются. Приобрести винтовой компрессор можно на сайте https://energoholod.com.ua/ru/kompressory/germetichnye-kompaktnye-vintovye-kompressory/. Устройства обладают высокой холодопроизводительностью, потребляют меньше электроэнергии и могут работать практически со всеми популярными типами хладагента. Они способны функционировать в любых условиях, в том числе в местах с повышенной влажностью. Существенным недостатком модели является высокий уровень шумности.

Критерии для выбора холодильного компрессора

Важнейшими параметрами, на которые имеет смысл обратить внимание при покупке компрессора, являются:

Тип силового агрегата и его мощность. Холодильный компрессор, купить который вы сможете напрямую у производителя, будет оснащен двигателем определенной мощности. Данный показатель отвечает за холодопроизводительность машины. Оптимальный вариант – подобрать мотор, который будет аналогичен по параметрам старому. Если мощность двигателя будет выше рекомендованной, он будет перегреваться, а если ниже – любой агрегат в корпусе будет недостаточно эффективен.

Тип хладагента. Если использовать не тот тип хладагента, система будет перегреваться, а капилляры – засоряться. Это правило не зависит от того, выберете вы компрессор спиральный либо винтовой.

Сфера применения. Существуют агрегаты для низкотемпературных и среднетемпературных холодильных машин.

От чего зависит стоимость компрессорной машины

Цена холодильного компрессора зависит от его технических параметров. Самыми доступными являются герметичные модификации, поскольку они являются неремонтопригодными. В случае поломки такого устройства, отремонтировать его не удастся. Полугерметичные модели можно отнести к среднему сегменту, открытые – к самым дорогим.

Компрессор винтовой, купить который сейчас не составит труда, может иметь определенное качество сборки, что также влияет на конечную стоимость. К примеру, цена винтового компрессора от компании Bitzer не может быть низкой, поскольку данный производитель выпускает исключительно качественное оборудование для холодильных промышленных машин.