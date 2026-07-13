Современная клиника требует одновременного решения множества задач — обеспечения медицинскими газами, организации операционных зон с ламинарной вентиляцией и надёжными дверными системами. Комплексное оснащение медицинских учреждений охватывает проектирование и монтаж всей инженерной инфраструктуры: от кислородных станций до чистых помещений и специализированных дверей.

СпецКиевБуд — украинская компания с собственным производством медицинских дверей и чистых помещений, специализирующаяся на оснащении медицинских и фармацевтических объектов с 2003 года. Компания берёт на себя полный цикл: проектирование, изготовление, монтаж и сервисное обслуживание.

Системы медицинских газов — кислородные PSA-станции, вакуумные установки, хирургические консоли и прикроватные панели

Чистые помещения — потолочные системы, стеновые панели, ламинарные модули, HEPA/ULPA фильтры

Медицинские двери — маятниковые, автоматические, рентгенозащитные и распашные собственного производства

Системы вызова медицинского персонала — проводные и беспроводные решения «сестра-пациент»

Медицинская мебель — для стационарных отделений и операционных блоков

СпецКиевБуд: оснащение «под ключ» с 2003 года

СпецКиевБуд реализует проекты комплексного оснащения медицинских учреждений с 2003 года. В числе выполненных объектов — многопрофильные больницы, хирургические центры, реанимационные блоки и фармацевтические предприятия по всей Украине. Компания располагает собственным производством медицинских дверей и конструктивных элементов чистых помещений, что позволяет контролировать качество на всех этапах.

Специалисты компании выполняют полный цикл: технологическое проектирование, поставку оборудования, монтаж, пусконаладочные работы и последующее сервисное обслуживание. В рамках единого договора монтируются системы кислорода, медицинского воздуха, вакуума, закиси азота, а также чистые помещения, ламинарные модули и дверные блоки операционных зон.

Системы медицинских газов и чистые помещения

Медицинские газы — основа жизнеобеспечения операционного блока. СпецКиевБуд проектирует и монтирует кислородные PSA-станции, вакуумные насосные установки и компрессоры медицинского воздуха с разводкой до прикроватных панелей и хирургических консолей. Для операционных и асептических зон компания производит потолочные системы с фильтр-боксами под HEPA/ULPA фильтры, стеновые панели и ламинарные модули — по классам ISO 14644 и GMP.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заказать только одно направление — например, только медгазы или только двери?

Да. СпецКиевБуд выполняет как комплексные проекты «под ключ», так и отдельные работы — монтаж системы медицинских газов, изготовление и установку дверей или оснащение чистого помещения. Объём определяется техническим заданием заказчика.

Как происходит проектирование для нового объекта?

Специалисты СпецКиевБуд проводят предпроектное обследование, уточняют функциональную программу учреждения и разрабатывают технологический проект с расчётом производительности систем, схемами трубопроводов и планировочными решениями чистых зон. Проект согласовывается с заказчиком перед монтажом.

Какие нормативы регламентируют оснащение медицинских учреждений?

Проектирование ведётся в соответствии с ДБН В.2.2-10, ДСТУ EN ISO 7396 (системы медицинских газов), ISO 14644 (чистые помещения) и требованиями Государственной службы Украины по лекарственным средствам для фармацевтических объектов.

Предусмотрено ли сервисное обслуживание после монтажа?

Да. СпецКиевБуд обеспечивает плановое техническое обслуживание смонтированных систем: кислородных станций, вакуумных установок, дверных приводов и фильтрационных элементов. Компания располагает запасными частями для оперативного реагирования.

С какими типами учреждений работает СпецКиевБуд?

Компания работает с многопрофильными больницами, хирургическими центрами, частными клиниками, реабилитационными комплексами, диагностическими центрами с рентген-кабинетами, а также с фармацевтическими предприятиями, требующими GMP-совместимых чистых помещений.

Оснащение медицинского учреждения — сложный инженерный проект, в котором каждая система влияет на работу остальных. Специалисты СпецКиевБуд координируют все направления в рамках единого контракта, обеспечивая совместимость оборудования и соответствие нормативным требованиям.