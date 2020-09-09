Немецкая компания Volkswagen официально представила универсал, созданный на базе хэтчбека Golf последнего поколения (Golf Variant), а также версию этого универсала, отличающуюся повышенной проходимости (Golf Alltrack). Напомним, базовая модель Golf восьмого поколения была представлена в октябре 2019 года.

По сравнению с Golf Variant предыдущего поколения, новый универсал стал длиннее на 71 мм (его длина составляет 4633 мм). Колесная база универсала выросла на 51 мм и составляет 2686 мм. В результате автомобиль отличается от предшественника дополнительным пространством для ног задних пассажиров и увеличившимся на 6 литров багажником, объем которого составляет 611 литров. Golf Alltrack отличается от обычного универсала обвесом, увеличенным дорожным просветом и системой полного привода 4Motion. В максимальной комплектации такой универсал способен буксировать двухтонный прицеп, пишет Motor.ru.

World premiere for our new #VWGolf Variant: the compact estate is now even more spacious, dynamic and digital than ever before! 🎊 ⬇️ Get more information below: — Volkswagen News (@volkswagen) September 9, 2020

Voici les nouvelles #Volkswagen Golf Variant et Golf Alltrack. Cette nouvelle déclinaison break est plus longue de 6,6 centimètres par rapport à l’ancienne génération et la version Alltrack sera disponible avec 4 roues motrices. pic.twitter.com/4QH4r5LvzP — Les Nouvelles Autos (@NouvellesAutos) September 9, 2020

Что же касается гаммы моторов и другого оснащения, то новые универсалы в этой части не отличаются от хэтчбека Golf. В Европе они будут доступны с 1,0- и 1,5-литровыми турбированными бензиновыми моторами TSI, дизелями TDI и гибридными силовыми установками. Компания также анонсировала «заряженную» модификацию Variant R c полным приводом. Все версии могут сочетаться как с механической коробкой передач, так и с «роботом» DSG.

В Европе продажи новинок начнутся до конца нынешнего года, а до рынка США автомобили доберутся только в 2021 году, пишет РБК. О перспективах появления универсалов в России пока не сообщается, известно лишь, что до конца этого года Volkswagen собирается привезти в Россию хэтчбек Golf восьмого поколения.