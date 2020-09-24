Компания Volkswagen официально представила электрический кроссовер ID.4, который пополнил пока что скромную линейку электромобилей немецкого автоапроизводителя.

Автомобиль с дорожным просветом в 210 мм построен на той же платформе MEB для электрокаров, что и первый серийный электромобиль компании ID.3, который недавно похвалил Илон Маск. Длина ID.4 составляет 4584 мм, ширина — 1852 мм, а высота — 1636 миллиметров. Объем багажника составляет 543 литра. Кроссовер получил светодиодные фары, панорамный люк, светящийся логотип, камеру кругового обзора, рейлинги на крыше, фонари с трехмерной структурой и динамические указатели поворот, пишет РБК.

Новый кроссовер будет доступен в заднеприводной версии с одним электромотором (появится на рынке первой), а позднее на рынок выйдут и полноприводные модификации с моторами на каждой оси. Заднеприводные ID.4 будут оснащаться моторами мощностью 148, 175 и 204 лошадиные силы. Версия с 204-сильным мотором уже доступна для предзаказа — запас хода кроссовера с таким мотором составляет 520 километров, а разгон до 100 километров в час занимает 8,5 секунды. Полноприводный ID.4 получит моторы суммарной мощностью 306 лошадиных сил.

В салоне ID.4 практически отсутствуют физические кнопки. Кроссовер оснащен 5,3-дюймовой цифровой приборной панелью и 12-дюймовым тачскрином мультимедийной системы, которая также управляется голосовыми командами. Опционально можно установить проекционный дисплей с дополненной реальностью, выводящий указания навигатора на лобовое стекло, пишет издание Motor.ru. Список оснащения также включает адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент, передние сиденья с массажем и «умная» подсветка с 30 цветами, которая может оповещать о блокировке дверей и входящих звонках, а также посоветует сменить полосу движения перед поворотом или съездом, основываясь на данных навигатора.

В Германии базовую версию ID.4 можно заказать по цене от 43,2 тыс. евро (3,9 миллиона. Продажи этой модели начнутся в конце 2020 года.