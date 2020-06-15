Компания Nissan официально представила кроссовер Rogue нового поколения. Пока что новинка предназначена для США, но позднее автомобиль, более известный в России под названием X-Trail, выйдет и на другие рынки.

Кроссовер, построенный на модернизированной платформе CMF-C/D, оказался компактнее предшественника: размер колесной базы уменьшился на 2,5 мм, а ширина и длина автомобиля стали меньше на 53 и 43 мм соответственно. Несмотря на это новое шасси позволило увеличить свободное пространство в районе ног и головы задних пассажиров. В отличие от модели нынешнего поколения, новый Nissan X-Trail не будет доступен с третьим рядом сидений, пишет РБК.

Единственным силовым агрегатом для обновленного X-Trail станет 2,5-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель мощностью 184 лошадиные силы, который будет работать в паре с вариатором. Также известно, что кроссовер будет выпускаться в версиях с передним и полным приводом.

Что же касается салона и оснащения новинки, то обновленный X-Trail получит мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем, а на дорогих версиях будет установлена цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма.

Напомним, в России Nissan X-Trail нынешнего поколения выпускается на заводе японской компании в Санкт-Петербурге. Кроссовер оснащается бензиновыми моторами объемом 2,0 и 2,5 литра мощностью 144 и 171 лошадиную силу соответственно, а также 130-сильным 1,6-литровым дизельным двигателем. Базовая цена X-Trail в России составляет около 1,68 млн рублей.