Компания Mercedes-Benz официально представила грузовик Mercedes-Benz GenH2. Это первый грузовой автомобиль компании, работающий на водородных топливных элементах.

Перспективный тягач предназначен для перевозки грузов на большие расстояния. Его полная масса составляет 40 тонн, а грузоподъемность — 25 тонн. Это сопоставимо с характеристиками серийного грузовика Mercedes-Benz Actros, оснащенного обычным ДВС.

В движение машину приводят два электродвигателя, пиковая мощность каждого из которых составляет 449 лошадиных сил, а базовая — 312 лошадиных сил. Моторы грузовика получают энергию от 300-киловаттной систему топливных элементов и аккумулятора, способного временно выдавать дополнительные 400 киловатт мощности. Батарея предназначена для «обеспечения ситуативной поддержки мощности топливного элемента: например, во время пиковых нагрузок при ускорении или при движении в гору с полной загрузкой», — пишет Motor.ru.

Жидкий водород содержится в двух резервуарах общей емкостью 80 килограммов. Такой запас топлива позволяет грузовику проехать 1 тыс. километров без дозаправки. В компании обещают, что заправка грузовика будет занимать столько же, сколько и заправка обычного грузового автомобиля дизельным топливом.

Официально GenH2 является концептом, но в Mercedes-Benz заявили о намерении пропустить стадию прототипа и начать продажи серийной версии водородного грузовика в 2023 году.

Отметим, что вместе с водородным грузовиком Mercedes-Benz также представила два электрических тягача с аккумуляторами. Это модели eActros (впервые показана в 2018 году) и eActros LongHaul, запас хода которых составляет 200 и 500 километров соответственно. Ожидается, что eActros начнут выпускать в 2021 году, а eActros LongHaul — в 2024-м.