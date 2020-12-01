Российское представительство компании Kia начало продажи обновленного хэтчбека Rio X. Ранее стало известно , что этот автомобиль будет продаваться по цене от 944,9 тыс. рублей.

Напомним, от седана кросс-хэтчбек отличается накладками из неокрашенного пластика и увеличенным со 160 до 195 миллиметров дорожным просветом. Гамма двигателей Rio после обновления не изменилась и по-прежнему включает «атмосферники» объемом 1,4 и 1,6 литра (100 и 123 силы соответственно), которые можно сочетать с шестиступенчатой механической коробкой или «автоматом» с таким же количеством передач.

Как и недавно обновленный седан Rio, Rio X получил ряд обновлений дизайна, которые сделали его облик более агрессивным. В передней части автомобиля изменения коснулись бампера, решетки радиатора и световых приборов. Доработке подверглись также элементы в задней части: бампер был дополнен выразительными гранями, а дизайн противотуманных фар повторяет оформление спереди.

Автомобиль доступен покупателям в девяти комплектациях (Comfort, Luxe, Style Prestige и Premium с разными двигателями и КПП), базовая стоимость которых составляет от 944,9 тыс. до 1,24 млн рублей. Во всех комплектациях на кросс-хэтчбек устанавливаются передние брызговики, в задних колесных арках предусмотрены текстильные подкрылки, улучшено шумопоглощающее покрытие багажника, а кузов и днище обрабатываются специальным антикоррозионным покрытием.

В большинстве комплектаций Rio X предусмотрен климат-контроль, руль с кожаной отделкой и USB-разъем для пассажиров второго ряда. Для Rio X в стандартном исполнении доступен пакет «Теплые опции», который включает подогрев передних кресел и рулевого колеса. Для модели заявлены светодиодная оптика (в базовых комплектациях — галогенные фары рефлекторного или проекционного типа), система запуска двигателя кнопкой, передние и задние датчики парковки, а также мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В топовых комплектациях автомобиль оборудован круиз-контролем с ограничителем скорости.

Отметим также, что ранее эта модель носила название Rio X-Line. Причиной изменения названия модели мог стать конфликт, связанный с правами на товарный знак XLine. В середине октября Арбитражный суд Москвы отклонил иск признанного банкротом индивидуального предпринимателя из Ростова-на-Дону Олега Ивуса, требовавшего взыскать почти 91 млрд рублей с автопроизводителей Kia и Hyundai. Истец требовал от компаний компенсацию за нарушение прав на принадлежащий ему в России товарный знак XLine.

Как следует из документов Роспатента, товарный знак XLine Ивус зарегистрировал на свое имя в 2015 году с приоритетом от 2013 года. Он распространяется на несколько классов товаров и услуг, в том числе на колеса и шины для автотранспортных средств, ремонт и техобслуживание автомобилей. Продажи Kia Rio X-Line стартовали в России в 2017 году, а годом позже на рынок вышла модель Picanto X-Line.

В 2019 году Kia Motors попыталась лишить Ивуса прав на бренд XLine. Тогда иск компании рассматривался в рамках дела о банкротстве предпринимателя, но суд в Ростове-на-Дону пришел к выводу, что лишение должника прав на товарный знак нарушит интересы его кредиторов, поскольку за счет его реализации могут быть погашены обязательства Ивуса.