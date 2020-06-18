Автопроизводитель Ford анонсировал систему автономного управления автомобилями, которая получила название Active Drive Assist. Ее использование позволит водителям на долгое время убирать руки с руля во время поездок.

Новая система была создана в рамках более крупного проекта Co-Pilot 360, призванного повысить безопасность машин Ford в Северной Америке. Автомобили, оснащенные системой Active Drive Assist смогут двигаться в автономном режиме по заданному маршруту, используя для контроля ситуации встроенные датчики и камеры. К настоящему времени компанию включила в базу пригодных для автономной езды дорог 160 тыс. километров автомагистралей в США и некоторые участки дорог в Канаде, пишет Motor.ru.

Еще одна функция системы позволяет ей следить за водителем при помощи инфракрасной камеры в салоне. Эта камера отслеживает положение головы и взгляд водителя и может определить, что он отвлекся от дороги. В Ford отмечают, что эта функция работает даже если человек за рулем носит маску или темные очки.

The open road is calling. With more than 650,000 miles of testing, our Ford Co-Pilot360™ Technology is adding new features like Active Drive Assist, which allows for hands-free driving on more than 100,000 miles of divided highways in all 50 states and Canada. #MustangMachE pic.twitter.com/lyIggKSqqy — Ford Motor Company (@Ford) June 18, 2020

Оценить возможности автопилота Ford первыми смогут владельцы электрокаров Mustang Mach-E. Этот кроссовер был представлен в ноябре прошлого года, а на рынок он должен выйти в 2021 году, хотя ранее первые поставки планировались на конец 2020 года. Система Active Drive Assist будет включена в пакет опций Active 2.0, к которому потребуется дополнительно приобрести софт для работы ассистента.

Mustang Mach-E получит две заднеприводные версии: с батареей мощностью 75,7 КВт*ч и 255-сильным электромотором, а также с аккумулятором на 98,8 КВт*ч и мотором мощностью 282 лошадиные силы. Также на рынок выйдут полноприводные модификации с теми же батареями и 332-сильной установкой. Запас хода этих версий Mach-E составит от 340 до 600 километров, а до «сотни» эти машины будут разгоняться за 5,5-7 секунд. Наконец, компания планирует выпустить Mustang Mach-E GT с двумя электромоторами суммарной мощностью 459 сил и аккумулятором емкостью 98,8 КВт*ч.