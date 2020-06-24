Компания Ford пообещала свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году в соответствии с Парижским соглашением о климате, регулирующим меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.

Как пишет The Verge, для достижения этой цели компания намерена сосредоточиться на ликвидации выбросов углекислого газа (CO2) автомобилями Ford, заводами, на которых они выпускаются, а также фабриками по производству комплектующих для машин Ford.

Промежуточная цель компании заключается в том, чтобы перевести автозаводы на местные источники возобновляемой энергии к 2035 году. Более сложной является задача по переводу производства на выпуск экологически чистых автомобилей — сейчас именно на машины приходится 75% выбросов углекислого газа, за которые несет ответственность американская компания. В абсолютных цифрах речь идет о выбросах объемом 135 млн метрических тонн в год.

Addressing climate change impact is a salient human rights issue and a strategic priority for Ford. That's why we're working to achieve carbon neutrality by 2050, with interim targets to keep us on track. Find out what else drives us in our annual #sustainability report. — Ford Motor Company (@Ford) June 24, 2020

Отметим, что ранее свести выбросы углекислого газа к нулю также пообещали компании Volvo и Volkswagen. Ford стала первой американской автомобильной компанией, взявшей на себя такое обязательство.