Принадлежащая французской Renault компания Dacia официально представила электромобиль Spring, который в компании называют самым доступным электрокаром для европейского рынка.

Новинка напоминает электромобиль Renault City K-ZE, который продается в Китае с 2019 года примерно за 8 тыс. евро. Длину Dacia Spring составляет 3734 мм, ширина — 1622 мм, высота — 1516 мм, а колесная база — 2423 мм. Объем багажника электромобиля составляет 300 литров.

Dacia Spring оснащается одним электромотором мощностью 45 лошадиных сил и батареей емкостью 26,8 кВт*ч При использовании быстрой зарядной станции аккумулятор можно зарядить от 0 до 80% менее чем за час, а на полную зарядку от 220-вольтовой сети потребуется около 14 часов. Запас хода Spring составляет до 225 километров в обычном режиме и до 295 километров в режиме экономии заряда, при активации которого максимальная скорость автомобиля уменьшается со 125 до 100 километров в час, пишет Motor.ru.

Базовая комплектация бюджетного электрокара включает подушки безопасности, системы контроля тяги и стабилизации, а также автокорректор фар и систему экстренного торможения. За доплату автомобиль можно оснастить мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камерой заднего вида, парктрониками и другими системами, пишет журнал «За рулем».

Ожидается, что Dacia Spring появится в продаже в Европе весной 2021 года. Начальная стоимость электрокара, который предложат в модификациях 5-дверный хэтчбек и 2-местный фургон, составит 10 тыс. евро, примерно вдвое меньше по сравнению с ценой популярного электромобиля Renault Zoe.