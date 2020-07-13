В Москве компания чеченцев, среди которой был блогер Зелимхан Зелимханов, устроила стычку с другой интернет-знаменитостью – видеоблогером Святославом Коваленко. Причиной якобы послужило, что молодой человек отказался признавать авторитет Зелимхана.

Видео инцидента, произошедшего во дворе многоэтажного дома в столичном районе Митино, Коваленко опубликовал на своем YouTube-канале. На кадрах видно, как из черной иномарки выходят несколько человек. Один из них приближается к стоящему у подъезда блогеру и бьет его по лицу, после чего завязывается драка.

Святослав поочередно сражается с оппонентами из компании Зелимхана, однако, как свидетельствует видеосъемка, весовые категории бойцов явно не равны. После очередного удара Коваленко уходит в нокаут, но через некоторое время приходит в себя. "Толпой пришли на одного! Да, я русский!" — кричит блогер, обращаясь к соперникам, хотя видно, что толпой на него никто не набрасывается.

Сам Коваленко объяснил причину конфликта следующим образом: "Зелимхан приехал спросить с меня за интервью, в котором я сказал, что он не является для меня авторитетом". Блогер подчеркнул, что выступает против разжигания межнациональной розни.

Зелимхан назвал случившееся провокацией со стороны Коваленко и заявил, что его оппонент "был в неадекватном состоянии". "У него уже была установлена камера, подготовлен оператор. Человек подготовился, спровоцировал, мы живые люди, у всех есть характер, ментальность", — объяснил он телеканалу "360".

В случившемся уже разбирается полиция. Между тем, министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что в республике знают об избиении блогера Коваленко. По его словам, виновникам драки не удастся избежать законного наказания. "Рамзан Ахматович всегда реагирует на подобные выходки и не одобряет правонарушений", — подчеркнул Дудаев.