В 50% российских компаний не заметили ухудшений в качестве труда своих сотрудников на «удаленке», а в 30% добавили, что могут работать так еще месяц, а 18% готовы продлить работу в таком режиме на год. Это показал опрос сервиса HH.ru, проведенный для «Известий» среди руководителей организаций.

Опрос проводился среди почти 160 топ-менеджеров. По словам руководства компаний, большинство IT-специалистов может после карантина вообще не вернуться в офис.

Частично планируют остаться на дистанционной работе консалтинг, индустрия развлечений и даже туризм. Удаленная занятость позволит брать в штат кадры из других регионов, не отказывать в работе беременным и женщинам с маленькими детьми, полагают эксперты.

По словам 50% работодателей, качество работы сотрудников не изменилось в худшую сторону. А 15% и вовсе отметили, что служащие стали более ответственными, ускорили выполнение задач.

Со своей стороны 38% соискателей работы заявили, что справятся, если им предложат работать из дома.

На сотрудников, работающих в удаленном режиме, распространяются все права и гарантии Трудового кодекса, пояснили адвокаты.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Сохранить дистанцию: работодателям понравился удаленный формат